Ситуація з виїздом із України 23 грудня на західних пунктах пропуску

У деяких пунктах пропуску на західному кордоні України спостерігаються черги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Прикордоникки закликають водіїв враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску через вимкнення електроенергії, а також стан погодних умов на автошляхах.
Станом на 12.00 23 грудня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
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