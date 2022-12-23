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23.12.2022  13:50   Віталій Хінєвіч

Ситуація з виїздом із України 23 грудня на західних пунктах пропуску

У деяких пунктах пропуску на західному кордоні України спостерігаються черги.

Кордон

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Прикордоникки закликають водіїв враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску через вимкнення електроенергії, а також стан погодних умов на автошляхах.

Станом на 12.00 23 грудня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Устилуг» - 190 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • «Угринів» - 130 л/а, 5 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
  • «Рава-Руська» - 150 л/а, 14 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
  • «Грушів» - 120 л/а, 15 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
  • «Краківець» - 190 л/а, 30 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • «Шегині» - 210 л/а, 50 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • «Смільниця» - 100 л/а, 4 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації).

Словацька Республіка:

  • «Малий Березний» - 65 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • «Ужгород» - 60 л/а, 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

  • «Тиса» -  30 л/а, 2 автобуси; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • «Лужанка» - 30 л/а, 0 пішоходів;
  • «Вилок» - 50 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

  • «Порубне» - 20 л/а,  0 автобусів, 0 пішоходів.

 

Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
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