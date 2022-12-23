    
Главная Новини Харкова Суспільство ТОП-10 вакансій у Харківській області: що пропонують роботодавці
23.12.2022  14:05   Віталій Хінєвіч

ТОП-10 вакансій у Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 22 грудня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні майже 800 вакансій.

робота
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
У ХОВА назвали ТОП-10 вакансій, які найбільше затребувані цього тижня:
 
  • 1. Лікар-лаборант – 20000 грн.
  • 2. Токар-револьверник 15000 грн.
  • 3. Інженер з якості – 14500 грн.
  • 4. Менеджер (управитель) в оптовій торгівлі – 12500 грн.
  • 5. Піскоструминник – 12000 грн.
  • 6. Юрисконсульт – 10000 грн.
  • 7. Продавець продовольчих товарів – 10000 грн.
  • 8. Чистильник металу, відливок, виробів та деталей – 8500 грн.
  • 9. Покоївка – 7105 грн.
  • 10. Програміст системний – 6790 грн.
З повним переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
 
З питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0730559824, 0985670576; 0990562800; 0951387296, 0990208721.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харьков, робота
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.12 Надзвичайні події У Харківській області водій трактора наїхав на пішохода і залишив його помирати 23.12 Суспільство У Харкові продовжують відкриватися ялинкові базари 23.12 ЖКГ У житловому районі Харкова оперативно відновлюють подачу води
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 