23.12.2022 14:05 Віталій Хінєвіч
ТОП-10 вакансій у Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 22 грудня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні майже 800 вакансій.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
У ХОВА назвали ТОП-10 вакансій, які найбільше затребувані цього тижня:
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1. Лікар-лаборант – 20000 грн.
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2. Токар-револьверник 15000 грн.
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3. Інженер з якості – 14500 грн.
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4. Менеджер (управитель) в оптовій торгівлі – 12500 грн.
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5. Піскоструминник – 12000 грн.
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6. Юрисконсульт – 10000 грн.
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7. Продавець продовольчих товарів – 10000 грн.
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8. Чистильник металу, відливок, виробів та деталей – 8500 грн.
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9. Покоївка – 7105 грн.
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10. Програміст системний – 6790 грн.
З повним переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням
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З питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0730559824, 0985670576; 0990562800; 0951387296, 0990208721.
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