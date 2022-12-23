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23.12.2022  14:20   Віталій Хінєвіч

У Харківській області водій трактора наїхав на пішохода і залишив його помирати

ДТП сталося у Богодухівському районі.

трактор
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що прокурори у суді довели, що у вересні цього року поблизу с. Крупчине Богодухівського району чоловік, керуючи трактором у нетверезому стані, рухаючись заднім ходом, наїхав на пішохода. Чоловік на той час перебував позаду трактора. 
 
Після цього винуватець ДТП, не надавши постраждалому будь-якої допомоги, поїхав з місця злочину. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.
 
21 грудня суддя Богодухівського районного суду Харківської області виніс обвинувальний вирок. Чоловіку призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 5 років. 
 
Наразі триває строк на апеляційне оскарження.
 
Нагадаємо, минулої доби у Харківській області є постраждалі від нерозірваних мін та боєприпасів.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  криминал, харьков
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