23.12.2022 14:20 Віталій Хінєвіч

У Харківській області водій трактора наїхав на пішохода і залишив його помирати

ДТП сталося у Богодухівському районі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що прокурори у суді довели, що у вересні цього року поблизу с. Крупчине Богодухівського району чоловік, керуючи трактором у нетверезому стані, рухаючись заднім ходом, наїхав на пішохода. Чоловік на той час перебував позаду трактора.

Після цього винуватець ДТП, не надавши постраждалому будь-якої допомоги, поїхав з місця злочину. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

21 грудня суддя Богодухівського районного суду Харківської області виніс обвинувальний вирок. Чоловіку призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 5 років.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Нагадаємо, минулої доби у Харківській області є постраждалі від нерозірваних мін та боєприпасів.