23.12.2022 14:40 Віталій Хінєвіч

Нова пошта повідомила про графік роботи під час новорічно-різдвяних свят

Знайти найближче працююче відділення та дізнатися графік його роботи можна через чат-бот у телеграмі або на сайті.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Нову пошту.

Повідомляється, що українська міжнародна група компаній з логістики попередила клієнтів про зміни в графіку роботи під час новорічно-різдвяний свят.

Таким чином, 25 та 26 грудня – відділення працюватимуть за своїм звичайним графіком:

31 грудня- відділення національної мережі відкриються на годину раніше і працюватимуть за графіком суботи.

1 січня – вихідний, тому відділення та кур’єри не працюватимуть. Завантаження посилок у поштомати також не відбуватиметься в цей день, проте заздалегідь завантажені посилки ви зможете отримати.

7 січня - відділення працюватимуть за своїм звичайним розкладом вихідного дня.

Знайти найближче працююче відділення та дізнатися графік його роботи можна через чат-бот у телеграмі або на сайті