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23.12.2022  14:40   Віталій Хінєвіч

Нова пошта повідомила про графік роботи під час новорічно-різдвяних свят

Знайти найближче працююче відділення та дізнатися графік його роботи можна через чат-бот у телеграмі або на сайті.

Нова пошта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Нову пошту.
 
Повідомляється, що українська міжнародна група компаній з логістики попередила клієнтів про зміни в графіку роботи під час новорічно-різдвяний свят.
 
Таким чином, 25 та 26  грудня – відділення працюватимуть за своїм звичайним графіком:
 
  • 31 грудня- відділення національної мережі відкриються на годину раніше  і працюватимуть  за графіком суботи.
  • 1 січня – вихідний, тому відділення та кур’єри не працюватимуть. Завантаження посилок у поштомати також не відбуватиметься в цей день, проте заздалегідь завантажені посилки ви зможете отримати. 
  • 7 січня - відділення працюватимуть за своїм звичайним розкладом вихідного дня.
Знайти найближче працююче відділення та дізнатися графік його роботи можна через чат-бот у телеграмі або на сайті.
 
Источник:   Нова пошта
 Тэги:  нова пошта
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