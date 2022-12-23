23.12.2022 14:40 Віталій Хінєвіч
Нова пошта повідомила про графік роботи під час новорічно-різдвяних свят
Знайти найближче працююче відділення та дізнатися графік його роботи можна через чат-бот у телеграмі або на сайті.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Нову пошту.
Повідомляється, що українська міжнародна група компаній з логістики попередила клієнтів про зміни в графіку роботи під час новорічно-різдвяний свят.
Таким чином, 25 та 26 грудня – відділення працюватимуть за своїм звичайним графіком:
-
31 грудня- відділення національної мережі відкриються на годину раніше і працюватимуть за графіком суботи.
-
1 січня – вихідний, тому відділення та кур’єри не працюватимуть. Завантаження посилок у поштомати також не відбуватиметься в цей день, проте заздалегідь завантажені посилки ви зможете отримати.
-
7 січня - відділення працюватимуть за своїм звичайним розкладом вихідного дня.
Знайти найближче працююче відділення та дізнатися графік його роботи можна через чат-бот
у телеграмі або на сайті
.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0