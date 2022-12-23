23.12.2022 11:55 Віталій Хінєвіч
Харків’ян запрошують відвідати культурі заходи
Події відбудуться на паркінгу ТРЦ.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ТРЦ «Nikolsky».
Повідомляється, що з 23 по 25 грудня в торгівельно-розважальному центрі «Nikolsky» пройдуть святкові заходи. А саме:
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23 гудня о 16.00-18.00, маленьких харків’ян, дітей-переселенців та їх батьків чекатиме казковий захід «Пригоди Карамельки»;
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24 грудня о13.00, усі охочі можуть долучитись до перегляду Вистава «Таємниця Снігової Королеви» від Харківського театру дітей та юнацтва;
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25 грудня о 11.00, пройде вистава «Таємниця Снігової Королеви» від Харківського театру дітей та юнацтва.
Вхід на усі заходи є безкоштовним.
Нагадаємо, харківські спортсменки вибороли медалі
на Чемпіонаті України з синхронного плавання.
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