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23.12.2022  11:55   Віталій Хінєвіч

Харків’ян запрошують відвідати культурі заходи

Події відбудуться на паркінгу ТРЦ.

ТРЦ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ТРЦ «Nikolsky».
 
Повідомляється, що з 23 по 25 грудня в торгівельно-розважальному центрі «Nikolsky» пройдуть святкові заходи. А саме:
 
  • 23 гудня о 16.00-18.00, маленьких харків’ян, дітей-переселенців та їх батьків чекатиме казковий захід «Пригоди Карамельки»;
  • 24 грудня о13.00, усі охочі можуть долучитись до перегляду Вистава «Таємниця Снігової Королеви» від Харківського театру дітей та юнацтва; 
  • 25 грудня о 11.00, пройде вистава «Таємниця Снігової Королеви» від Харківського театру дітей та юнацтва.
Вхід на усі заходи є безкоштовним.
 
Нагадаємо, харківські спортсменки вибороли медалі на Чемпіонаті України з синхронного плавання.
 
Источник:   ТРЦ «Nikolsky»
 Тэги:  харьков, театр
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