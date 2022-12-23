23.12.2022 11:55 Віталій Хінєвіч

Харків’ян запрошують відвідати культурі заходи

Події відбудуться на паркінгу ТРЦ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ТРЦ «Nikolsky».

Повідомляється, що з 23 по 25 грудня в торгівельно-розважальному центрі «Nikolsky» пройдуть святкові заходи. А саме:

23 гудня о 16.00-18.00, маленьких харків’ян, дітей-переселенців та їх батьків чекатиме казковий захід «Пригоди Карамельки»;

24 грудня о13.00, усі охочі можуть долучитись до перегляду Вистава «Таємниця Снігової Королеви» від Харківського театру дітей та юнацтва;

25 грудня о 11.00, пройде вистава «Таємниця Снігової Королеви» від Харківського театру дітей та юнацтва.

Вхід на усі заходи є безкоштовним.

Нагадаємо, харківські спортсменки вибороли медалі на Чемпіонаті України з синхронного плавання.