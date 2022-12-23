23.12.2022 11:30 Віталій Хінєвіч

В Укренерго повідомили про ситуацію в енергосистемі

На ранок 23 грудня дефіцит потужності в енергосистемі дещо зменшився, але залишається суттєвим.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

Повідомляється, що працюють усі види генерації. Вийшов на номінальну потужність енергоблок, який вчора був підключений до енергосистеми.

Водночас зберігаються певні обмеження у системі передачі електроенергії, спричинені пошкодженнями магістральних мереж російськими атаками. У зв’язку з чим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень.

«На сході внаслідок російських обстрілів у прифронтових районах є пошкодження в електромережах. Аварійно-відновлювальні роботи будуть розпочаті відразу після дозволу військових.

Ремонти на об’єктах енергетичної інфраструктури тривають цілодобово, але отримані пошкодження складні та масштабні, тому їх відновлення вимагає значного часу.

«Укренерго», генерація та оператори систем розподілу роблять все можливе для покращення ситуації з електропостачанням в країні»,- зазначили в Укренерго.

Нагадаємо, графік відключення світла на новорічний тиждень представили в «Харківобленерго».