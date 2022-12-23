23.12.2022 10:38 Рита Парфенова

Графік відключення світла на новорічний тиждень представили в «Харківобленерго»

АТ «Харківобленерго» оновило графік погодинних відключень світла у Харкові та області.

Новий графік погодинних відключень світла діятиме з 26 грудня по 1 січня, повідомляє РЕДПОСТ.



У графіку відключень – 12 черг. Адреси, які раніше були закріплені за тією чи іншою чергою, збереглися, змінився час відключення.



1 черга: з 19:00 до 22:00

2 черга: з 7:00 до 10:00

3 черга: з 8:00 до 11:00

4 черга: з 9:00 до 12:00

5 черга: з 10:00 до 13:00

6 черга: з 11:00 до 14:00

7 черга: з 12:00 до 15:00

8 черга: з 13:00 до 16:00

9 черга: з 14:00 до 17:00

10 черга: з 15:00 до 18:00

11 черга: з 17:00 до 20:00

12 черга: з 18:00 до 21:00



Ознайомитись із графіком відключення світла по адресам можна за посиланням.

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