Графік відключення світла на новорічний тиждень представили в «Харківобленерго»

АТ «Харківобленерго» оновило графік погодинних відключень світла у Харкові та області.
Новий графік погодинних відключень світла діятиме з 26 грудня по 1 січня, повідомляє РЕДПОСТ.
У графіку відключень – 12 черг. Адреси, які раніше були закріплені за тією чи іншою чергою, збереглися, змінився час відключення.
1 черга: з 19:00 до 22:00
2 черга: з 7:00 до 10:00
3 черга: з 8:00 до 11:00
4 черга: з 9:00 до 12:00
5 черга: з 10:00 до 13:00
6 черга: з 11:00 до 14:00
7 черга: з 12:00 до 15:00
8 черга: з 13:00 до 16:00
9 черга: з 14:00 до 17:00
10 черга: з 15:00 до 18:00
11 черга: з 17:00 до 20:00
12 черга: з 18:00 до 21:00
Ознайомитись із графіком відключення світла по адресам можна за посиланням.
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