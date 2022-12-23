23.12.2022 10:22 Рита Парфенова

Харків зустріне Новий рік без снігу, – синоптик

Сніговий покрив на Новий рік буде відсутній у більшості областей України.

Про це повідомив метеоролог Харківського регіонального центру з гідрометеорології Ігор Кібальчич, передає РЕДПОСТ



«Арктичний “удар” у Північній Америці запустив конвейер тепла з Атлантики у Європу, – прокоментував Кібальчич дані ресурсу Meteo-villes. – До кінця грудня та на початку січня в Україні зберігатиметься аномально тепла погода з опадами переважно у вигляді дощу та мряки. На Різдво та Новий рік сніговий покрив буде відсутній у більшості областей».



За довгосрочними прогнозами Гісметео, в ніч з 31 грудня на 1 січня буде хмарно, можнивий невеликий дощ зі снігом. Температура повітря вночі +2°...+3°C, вдень +4°...+6°C.

Нагадаємо, у Харкові ввечері 17 грудня вперше за щонайменше останні 25 років зафіксували зимову грозу.