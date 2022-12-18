Вибухи у Харкові виявилися аномальною грозою

18.12.2022 11:42 Рита Парфенова

У Харкові ввечері 17 грудня вперше за щонайменше останні 25 років зафіксували зимову грозу.

Синоптик регіонального центру з гідрометеорології Ігор Кібальчич називає таку погоду аномальною, повідомляє РЕДПОСТ.

За його словами, грозові розкати з блискавкою вдень та ввечері 17 грудня стали викликані активним полярним холодним фронтом південного циклону «Erdmute», який проходив через ввечері 17 грудня територію Харкова. Попереду нього відбувалося інтенсивне винесення теплого та вологого повітря морського походження.

По всій лінії фронтального розділу спостерігалася конвективна діяльність та розвиток потужних, як для грудня, купчасто-дощових хмар із зарядами зливового дощу. Приблизно о 22:10 над містом було зафіксовано грозу, яка швидко змістилася у північно-східному напрямку, у бік Циркунів та Липців. Приземна температура повітря на цей час становила +10,6 °С, що набагато вище за кліматичну норму для даної пори року.