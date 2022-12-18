18.12.2022 11:42 Рита Парфенова
Вибухи у Харкові виявилися аномальною грозою
У Харкові ввечері 17 грудня вперше за щонайменше останні 25 років зафіксували зимову грозу.
Синоптик регіонального центру з гідрометеорології Ігор Кібальчич називає таку погоду аномальною, повідомляє РЕДПОСТ.
За його словами, грозові розкати з блискавкою вдень та ввечері 17 грудня стали викликані активним полярним холодним фронтом південного циклону «Erdmute», який проходив через ввечері 17 грудня територію Харкова. Попереду нього відбувалося інтенсивне винесення теплого та вологого повітря морського походження.
По всій лінії фронтального розділу спостерігалася конвективна діяльність та розвиток потужних, як для грудня, купчасто-дощових хмар із зарядами зливового дощу. Приблизно о 22:10 над містом було зафіксовано грозу, яка швидко змістилася у північно-східному напрямку, у бік Циркунів та Липців. Приземна температура повітря на цей час становила +10,6 °С, що набагато вище за кліматичну норму для даної пори року.
Така гроза є аномальною відразу з двох причин. По-перше, сам факт грозової діяльності у середині грудня у Харкові зафіксовано вперше за останні щонайменше 25 років. По-друге, гроза була «теплою», тобто виникла при виносі теплої повітряної маси середземноморського походження в передній частині висотної улоговини. Подібні процеси характерні більше для другої половини осені. Ймовірно, що з урахуванням потепління клімату, у майбутньому язики тепла з півдня ставатимуть більш інтенсивними взимку і супроводжуватимуться рядом метеорологічних явищ, характерних більше для теплого півріччя.
Варто зазначити, що ймовірність грози ввечері 17 грудня з усіх прогностичних моделей найкраще розрахувала європейська ECMWF. Крім того, заздалегідь з ймовірністю приблизно 25-55% грозову діяльність у східній частині України «побачила» також модель AR-CHaMo від Європейської лабораторії конвективних штормів (ESSL).
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