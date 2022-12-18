18.12.2022 13:04 Рита Парфенова

Як рятували обладнання зруйнованої обстрілом лікарні у Куп’янську (фото)

Рятівники Харьковщини допомогли лікарям перевезти обладнання до іншого медзакладу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

16 грудня під час чергового ракетного обстрілу м. Куп’янська було зруйновано будівлю аптеки на території Куп'янської лікарні та пошкоджено інфекційне відділення.



Наступного дня, 17 грудня, рятувальники надали допомогу медикам. Разом вони виносили вціліле обладнання з усіх поверхів медичного закладу з метою подальшого вивезення його до іншої лікарні.

Нагадаємо, дворічна дитина отримала опіки після вибуху двох газових балонів у Харкові.