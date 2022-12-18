Як рятували обладнання зруйнованої обстрілом лікарні у Куп’янську (фото)

Рятівники Харьковщини допомогли лікарям перевезти обладнання до іншого медзакладу.
16 грудня під час чергового ракетного обстрілу м. Куп’янська було зруйновано будівлю аптеки на території Куп'янської лікарні та пошкоджено інфекційне відділення.
Наступного дня, 17 грудня, рятувальники надали допомогу медикам. Разом вони виносили вціліле обладнання з усіх поверхів медичного закладу з метою подальшого вивезення його до іншої лікарні.
Нагадаємо, дворічна дитина отримала опіки після вибуху двох газових балонів у Харкові.
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Головне – грамотно витрачати свої сили. Якщо кидатиметеся на справи з повною самовіддачею, до вечора це може загрожувати занепадом сил.
Весь день у Харкові буде хмарним. Починаючи з ранку, опадів не передбачається.
З 2000 року кожне 18 грудня світ відзначає міжнародний день тих, хто відважно шукає кращого життя.
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