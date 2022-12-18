Дворічна дитина отримала опіки після вибуху двох газових балонів у Харкові

Хлопчик отримав опіки 1-го ступеню правого передпліччя та був доставлений до опікового центру.
Вибух стався 17 грудня о 12:50 в квартирі на 10-му поверсі 16-ти поверхового житлового будинку по проспекту Тракторобудівників, 94-в в місті Харкові.
У кухні ивбухнули два газові балони по 200 грамів. Подальшого загоряння не було.
Внаслідок цього постраждав хлопчик 2020 року народження. Він отримав опіки 1-го ступеню правого передпліччя та був доставлений до опікового центру.
Як стало відомо, дитина самостійно включила духову шафу, в якій знаходилось балони, після чого виник вибух.
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