18.12.2022 10:24 Рита Парфенова

Харків на ранок 18 грудня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 17 по 18 грудня 2022 року пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 18 грудня.

Пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано.



За минулу добу на пожежах, що трапилась з побутових причин постраждало двоє людей. Події трапились у Салтівському районі Харкова та Чугуївському районі області. Також вогнеборці евакуювали 10 чоловік на пожежі, що трапилась в Основ’янському районі.



Також рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 3 рази надавали допомогу водіям вантажівок та автомобілю швидкої невідкладної медичної допомоги, які не могли подолати складні ділянки доріг.



Загалом за добу з 17 по 18 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 29 оперативних виїздів, з яких:

8 – на ліквідацію пожеж;

14 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

2 – чергування;

5 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 218 вибухонебезпечних предметів.



Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 28,5 тонн питної і технічної води.



Нагадаємо, дворічна дитина отримала опіки після вибуху двох газових балонів у Харкові.