Харків на ранок 18 грудня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 17 по 18 грудня 2022 року пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 18 грудня.
Пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано.
За минулу добу на пожежах, що трапилась з побутових причин постраждало двоє людей. Події трапились у Салтівському районі Харкова та Чугуївському районі області. Також вогнеборці евакуювали 10 чоловік на пожежі, що трапилась в Основ’янському районі.
Також рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 3 рази надавали допомогу водіям вантажівок та автомобілю швидкої невідкладної медичної допомоги, які не могли подолати складні ділянки доріг.
Загалом за добу з 17 по 18 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 29 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 218 вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 28,5 тонн питної і технічної води.
Нагадаємо, дворічна дитина отримала опіки після вибуху двох газових балонів у Харкові.
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Головне – грамотно витрачати свої сили. Якщо кидатиметеся на справи з повною самовіддачею, до вечора це може загрожувати занепадом сил.
Весь день у Харкові буде хмарним. Починаючи з ранку, опадів не передбачається.
З 2000 року кожне 18 грудня світ відзначає міжнародний день тих, хто відважно шукає кращого життя.
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