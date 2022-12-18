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18.12.2022  09:13   Рита Парфенова

На Харківщині працівник ДСНС підірвався на міні

У тяжкому стані постраждалий госпіталізований до лікарні.

Обережно, міни

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

«На жаль, у селі Гракове, що в Чугуївському районі, підірвався на міні 32-річний працівник ДСНС»,  написав він.

За словами голови ХОВА постраждалий у тяжкому стані госпіталізований до лікарні.

Синєгубов зазначив, що окупанти на Харківщині замінували величезну кількість територій, процес розмінування триває щодня. Із вересня піротехніки знищили майже 47 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, під час обстрілу Куп’янська вранці 13 грудня у автівці швидкій допомоги вибило стекла, поранений 54-річний фельдшер.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  мина, харьков, агресия россии
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