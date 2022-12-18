18.12.2022 08:36 Рита Парфенова

Кіт Степан повернувся додому у Харків (фото)

Кіт-блогер Степан, який збирав у Європі гроші для України, повернувся додому на Салтівку.

Фото зі Степаном опубліковано на його особистій сторінці в Instagram, повідомляє РЕДПОСТ.



Чотирьоногий блогер позував на фоні пошкодженої через російські обстріли харківської багатоповерхівки. Степан дивився на обгорілий будинок із вибитим склом з вікна своєї квартири. "Я вдома", – сказано у повідомленні.



Нагадаємо, харківський кіт Степан, який має в соціальній мережі Instagram 1,3 мільйона передплатників, став амбасадором проєкту від Міністерства культури та інформаційної політики України- «Збережіть українську культуру».