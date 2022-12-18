    
Главная Новини Харкова Суспільство Кіт Степан повернувся додому у Харків (фото)
18.12.2022  08:36   Рита Парфенова

Кіт Степан повернувся додому у Харків (фото)

Кіт-блогер Степан, який збирав у Європі гроші для України, повернувся додому на Салтівку.

Кіт-блогер Степан, який збирав у Європі гроші для України, повернувся додому у Харків, на Салтівку Кіт-блогер Степан, який збирав у Європі гроші для України, повернувся додому у Харків, на Салтівку

Фото зі Степаном опубліковано на його особистій сторінці в Instagram, повідомляє РЕДПОСТ.

Чотирьоногий блогер позував на фоні пошкодженої через російські обстріли харківської багатоповерхівки. Степан дивився на обгорілий будинок із вибитим склом з вікна своєї квартири. "Я вдома", – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, харківський кіт Степан, який має в соціальній мережі Instagram 1,3 мільйона передплатників, став амбасадором проєкту від Міністерства культури та інформаційної політики України- «Збережіть українську культуру».

Источник:   Instagram
 Тэги:  кот степан, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.11 Суспільство Кіт Степан із Салтівки став амбасадором проєкту «Збережіть українську культуру» 19.05 Суспільство Кота Степана из Харькова наградили престижной блогерской премией 09.04 Суспільство Харьковского кота-блогера ожидает престижная премия
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 