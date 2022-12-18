Кіт Степан повернувся додому у Харків (фото)

Кіт-блогер Степан, який збирав у Європі гроші для України, повернувся додому на Салтівку.
Фото зі Степаном опубліковано на його особистій сторінці в Instagram, повідомляє РЕДПОСТ.
Чотирьоногий блогер позував на фоні пошкодженої через російські обстріли харківської багатоповерхівки. Степан дивився на обгорілий будинок із вибитим склом з вікна своєї квартири. "Я вдома", – сказано у повідомленні.
Нагадаємо, харківський кіт Степан, який має в соціальній мережі Instagram 1,3 мільйона передплатників, став амбасадором проєкту від Міністерства культури та інформаційної політики України- «Збережіть українську культуру».
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Головне – грамотно витрачати свої сили. Якщо кидатиметеся на справи з повною самовіддачею, до вечора це може загрожувати занепадом сил.
Весь день у Харкові буде хмарним. Починаючи з ранку, опадів не передбачається.
З 2000 року кожне 18 грудня світ відзначає міжнародний день тих, хто відважно шукає кращого життя.
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