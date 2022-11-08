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08.11.2022  11:20   Віталій Хінєвіч

Кіт Степан із Салтівки став амбасадором проєкту «Збережіть українську культуру»

Харківський кіт-блогер став третім амбасадором проєкту «Збережіть українську культуру».

Харків кіт Степан
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.
 
Повідомляється, що харківський кіт Степан, який має в соціальній мережі Instagram 1,3 мільйона передплатників, став амбасадором проєкту від Міністерства культури та інформаційної політики України- «Збережіть українську культуру».
 
Водночас наголошується, що це вже третя зірка, яка приєдналася до проєкту, спрямованого на відновлення знищених окупантами українських пам'яток архітектури.
 
Приєднатися до харківського кота Степана можна за посиланням.
 
Нагадаємо, Харківську лабораторію швидкісних автомобілів внесли в реєстр національного надбання України.
 
Источник:   Міністерство культури та інформаційної політики України
 Тэги:  харьков, кот степан
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