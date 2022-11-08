08.11.2022 11:20 Віталій Хінєвіч

Кіт Степан із Салтівки став амбасадором проєкту «Збережіть українську культуру»

Харківський кіт-блогер став третім амбасадором проєкту «Збережіть українську культуру».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.

Повідомляється, що харківський кіт Степан, який має в соціальній мережі Instagram 1,3 мільйона передплатників, став амбасадором проєкту від Міністерства культури та інформаційної політики України- «Збережіть українську культуру».

Водночас наголошується, що це вже третя зірка, яка приєдналася до проєкту, спрямованого на відновлення знищених окупантами українських пам'яток архітектури.

Приєднатися до харківського кота Степана можна за посиланням