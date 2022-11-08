Кіт Степан із Салтівки став амбасадором проєкту «Збережіть українську культуру»

Харківський кіт-блогер став третім амбасадором проєкту «Збережіть українську культуру».
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Місячне затемнення – не найкращий час для нових починань Знайдіть час, щоб розслабитися і забути про проблеми, глянувши на світ через рожеві окуляри.
Ранок у Харкові буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.
8 листопада відзначаються одразу два свята – Міжнародний день радіології та День рентгенолога, які тісно пов'язані один з одним.
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