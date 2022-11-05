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05.11.2022  19:00   Віталій Хінєвіч

Харківську лабораторію швидкісних автомобілів внесли в реєстр національного надбання України

До Державного реєстру було внесено 8 наукових унікальних об’єктів.

Національне надбання
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.
 
Повідомляється, що 4 листопада 2022 року Уряд з метою збереження унікальних наукових об’єктів, які мають виняткове значення для вітчизняної та світової науки, надав статус національного надбання 8 унікальним науковим об’єктам.
 
До Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання, внесено:
 
  • Навчально-науково-випробувальну лабораторію швидкісних автомобілів імені В. К. Нікітіна Харківського національного автомобільно-дорожнього університету з розвитку науково-технічної творчості та національно-патріотичного виховання молоді;
  • Гербарій державного вищого навчального закладу «Національний лісотехнічний університет України»;
  • Колекцію фосилій рослинних і тваринних решток Палеонтологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка;
  • Геологічний ландшафт та рослинно-тваринний комплекс Канівських дислокацій у межах Канівського природного заповідника навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
  • Лабораторний комплекс дослідних установок для проведення експериментів в умовах високих газо- та гідростатичних тисків та температур Інституту магнетизму НАН України та МОН;
  • Комплекс для вимірювання теплового розширення твердих наноструктурних матеріалів та кріокристалів при низьких та наднизьких температурах Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б. І. Вєркіна Національної академії наук України;
  • Колекцію рідкісних та зникаючих видів рослин степових екосистем України Криворізького ботанічного саду НАН України;
  • Колекцію промислово цінних культур мікроорганізмів для біологізації землеробства Інженерно-технологічного інституту «Біотехніка» Національної академії аграрних наук України.

Нагадаємо, харківський університет організовує Кубок України з програмування.

Источник:   МОН України
 Тэги:  харьков, наука
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