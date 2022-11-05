05.11.2022 15:00 Віталій Хінєвіч

Харківський університет організовує Кубок України з програмування

У листопаді 2022 – травні 2023 року Харківський національний університет радіоелектроніки проводить наймасштабніші ІТ-змагання в Україні – Кубок України з програмування.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХНУРЕ.

Повідомляється, що метою кубка є формування, тренування та підготовка команд до міжнародних змагань та до сезону ICPC.

Учасники можуть об’єднуватися в команди у довільному порядку, радимо створювати команди таким чином, щоби пробувати надалі виступати тим же складом. Участь у кубку безкоштовна.

Нагадаємо, додаток Look to Speak тепер доступний в Україні.