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05.11.2022  15:00   Віталій Хінєвіч

Харківський університет організовує Кубок України з програмування

У листопаді 2022 – травні 2023 року Харківський національний університет радіоелектроніки проводить наймасштабніші ІТ-змагання в Україні – Кубок України з програмування.

освіта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХНУРЕ.
 
Повідомляється, що метою кубка є формування, тренування та підготовка команд до міжнародних змагань та до сезону ICPC.
 
Учасники можуть об’єднуватися в команди у довільному порядку, радимо створювати команди таким чином, щоби пробувати надалі виступати тим же складом. Участь у кубку безкоштовна.
 
Нагадаємо, додаток Look to Speak тепер доступний в Україні.
 
Источник:   ХНУРЕ
 Тэги:  харьков, образование
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