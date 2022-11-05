05.11.2022 14:15 Віталій Хінєвіч

У Харківській області правоохоронці вилучили дитину в матері

Жінка розпивала спиртні напої.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що 4 листопада до правоохоронців звернулися громадяни. Люди розповіли поліцейським, що їх 30-річна сусідка розпиває алкогольні напої, а в цей час її 6-річна донька перебуває без належного догляду.

Поліцейські, які приїхали на місце події, зафіксували, що в квартирі разом з матір'ю дитини знаходяться сторонні люди, скрізь бруд і неналежні умови проживання для дівчинки.

Правоохоронці вилучили дитину в матері та направили до лікарні для огляду лікарями. Щодо жінки було складено протокол відповідно до статті 184 Адміністративного кодексу України.

Нагадаємо, харківські поліцейські за добу отримали 1457 звернень від громадян.