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05.11.2022  14:15   Віталій Хінєвіч

У Харківській області правоохоронці вилучили дитину в матері

Жінка розпивала спиртні напої.

вилучили дитину
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що 4 листопада до правоохоронців звернулися громадяни. Люди розповіли поліцейським, що їх 30-річна сусідка розпиває алкогольні напої, а в цей час її 6-річна донька перебуває без належного догляду.
 
Поліцейські, які приїхали на місце події, зафіксували, що в квартирі разом з матір'ю дитини знаходяться сторонні люди, скрізь бруд і неналежні умови проживання для дівчинки.
 
Правоохоронці вилучили дитину в матері та направили до лікарні для огляду лікарями. Щодо жінки було складено протокол відповідно до статті 184 Адміністративного кодексу України.
 
Нагадаємо, харківські поліцейські за добу отримали 1457 звернень від громадян.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  происшествие, харьков
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