05.11.2022 14:15 Віталій Хінєвіч
У Харківській області правоохоронці вилучили дитину в матері
Жінка розпивала спиртні напої.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію в Харківській області.
Повідомляється, що 4 листопада до правоохоронців звернулися громадяни. Люди розповіли поліцейським, що їх 30-річна сусідка розпиває алкогольні напої, а в цей час її 6-річна донька перебуває без належного догляду.
Поліцейські, які приїхали на місце події, зафіксували, що в квартирі разом з матір'ю дитини знаходяться сторонні люди, скрізь бруд і неналежні умови проживання для дівчинки.
Правоохоронці вилучили дитину в матері та направили до лікарні для огляду лікарями. Щодо жінки було складено протокол відповідно до статті 184 Адміністративного кодексу України.
Нагадаємо, харківські поліцейські за добу отримали
1457 звернень від громадян.
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