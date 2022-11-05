Рівень радіації у Харкові на 5 листопада

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Гороскоп на 5 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки День надасть масу можливостей для нових приємних знайомств, що ні до чого не зобов'язують, флірту та любовних ігор.

Прогноз погоди у Харкові на 5 листопада У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Після нічного дощу опадів не передбачається.