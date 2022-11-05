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05.11.2022  13:15   Віталій Хінєвіч

Додаток Look to Speak тепер доступний в Україні

Додаток для Android, що дозволяє обирати готові фрази та відтворювати їх уголос завдяки рухам очей споживача доступний в Україні.

Додаток
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Oфіційний Блоґ - Google Україна.
 
Повідомляється, що майже два роки тому Google запустив Look to Speak – додаток для Android, що дозволяє обирати готові фрази та відтворювати їх уголос, використовуючи свої очі. Відтоді додаток було запущено ще 18 мовами.
 
Нещодавно додаток став доступним українською мовою, щоб допомогти людям, які тимчасово покинули свої домівки через війну, та цивільним і військовим, які отримали поранення або травми внаслідок російського вторгнення.
 
Технології, реалізовані в додатку, можуть допомогти людям висловлювати свої щоденні потреби, почуття, виражати особистість.
 
Детальну інформацію, як користуватися програмою, можна отримати, перейшовши за посиланням.
 
Нагадаємо, в Україні дозволили бустерне щеплення проти COVID-19 для дітей віком від 12 років.
 
Источник:   Oфіційний Блоґ - Google Україна
 Тэги:  приложение
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