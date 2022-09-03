03.09.2022 10:15 Віталій Хінєвіч

В Україні будуть тестувати нову систему оперативного інформування населення

Інформація щодо інформування населення за допомогою операторів мобільного зв’язку з використанням технологій Cell_Broadcast у тестовому режимі буде проходити в Україні.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС України.

Повідомляється, що з 7 вересня 2022 року у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та м. Києві розпочнеться тестування нової системи оперативного інформування населення про надзвичайні ситуації за допомогою операторів мобільного зв’язку Київстар, Vodafone та lifecell. Нова система оперативного інформування працюватиме завдяки технології Cell Broadcast.

Технологія має значні переваги над SMS-інформуванням: швидше отримання сповіщень, гнучкість у виборі локацій для інформування, наявність звукового сигналу навіть якщо звук на смартфоні абонента вимкнено.

Сповіщення отримуватимуть всі користувачі, які:

перебувають у радіусі дії обраних базових станцій мобільного зв’язку;

мають мобільні телефони, не раніше 2019 року виготовлення, та які мають операційну систему Android версії 11 та вище або iOS від версії 14.5;

активували SIM-карту, мають мережу мобільного оператора та вимкнений режим “у літаку”;

мають в телефоні відповідну операційну систему: для Android – версія 11 або вище, а для iOS – від версії 14.5. Якщо можна, її варто оновити;

перевірили, що отримання сповіщень у налаштуваннях смартфона увімкнено.

Якщо телефон відповідає усім вимогам, то гучний сигнал разом із вібрацією буде тривати 15-20 секунд або до моменту вимкнення сповіщення людиною.