06.11.2022 19:37 Дмитро Колонєй

Застосунок підказує чи є вдома світло та інтернет: винахід українського айтівця

Винахід українця, що допомагає у житті.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на форум DOU, фахівець сфери ІТ Вадим Клименко створив віджет, з яким можна звірятися з графіками увімкнення електроенергії.

Він створив застосунок, щоб знати, коли вдома є світло та інтернет. Скористатися ним зможе кожен. Для цього треба вбудувати контент-модуль у вебсторінку або в браузер. Він створив застосунок, щоб знати, коли вдома є світло та інтернет. Скористатися ним зможе кожен. Для цього треба вбудувати контент-модуль у вебсторінку або в браузер.

«Через те, що графік не сходиться з реальним вимкненням світла, не завжди зрозуміло, чи пора повертатись додому, — каже Клименко. — Віджет фактично перевіряє, чи доступний ваш роутер в інтернеті. Можуть бути випадки, що електроенергія є, хоча самого інтернету немає — в такому випадку, віджет все ще буде червоним. В мене в таких випадках інтернет зʼявлявся протягом 5-ти хвилин, але можуть бути такі проблеми також».

Щоб користуватися застосунком, треба, щоб вдома був постійний статичний IP, оскільки з динамічним складно працювати. Також iOS сама вирішує, коли їй оновити віджет, і робить це по документації в інтервалі 15-60 хвилин, але фактично цей період складає 15-20 хвилин. Якщо тапнути по віджету — він оновиться з актуальними даними.

Віджет розраховано на одну і ту ж адресу. При цьому, якщо IP зміниться, потрібно буде у провайдера замовляти додатково послугу статичного IP.

Щоб скористатися цим лайфхаком, слід встановити безкоштовний застосунок «Scriptable», завантажити файл, поділитись ним у «Scriptable» і замінити IP в першому рядку на потрібний (відео, як це зробити). Сам контент-модуль вбудовується у вебсторінку або у браузер за цією інструкцією.