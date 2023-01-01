01.01.2023 11:50 Віталій Хінєвіч

Минула доба була складною для енергетиків: в Укренерго розповіли про ситуацію в енергосистемі

В новорічну ніч енергосистема України зазнала вже 13 масованої атаки дронами.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

Повідомляється, що після 11-ї масованої ракетної атаки 31 грудня, не досягнувши своєї глобальної цілі – залишити українців на Новий Рік без електроенергії, ворог майже одразу завдав наступного удару.

В новорічну ніч енергосистема України зазнала вже 13 масованої атаки дронами. Протиповітряна оборона Повітряних Сил, у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України, загалом знищила 45 ударних БПЛА.

«Енергетики роблять все можливе, щоб новорічне свято було зі світлом без обмежень. Додаткові обсяги електроенергії для побутових споживачів надано завдяки свідомій поведінці українського бізнесу та обмеженням роботи промисловості. Будь ласка, не забувайте про необхідність заощадливо споживати електроенергію!»,- зазначили в Укренерго.

Нагадаємо, у ніч з 31 грудня 2022 на 1 січня 2023 року російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва «Shahed-131/136».