01.01.2023 11:20 Віталій Хінєвіч

452 дитини загинуло внаслідок збройної агресії рф в Україні

Станом на ранок 1 січня 2023 року більше ніж 1328 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора України.

Повідомляється, що за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 452 дитини загинуло та понад 876 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 429, Харківській - 268, Київській - 117, Миколаївській - 81, Запорізькій - 81, Херсонській - 81, Чернігівській - 68, Луганській - 65, Дніпропетровській - 40.

Під час фіксації злочинів окупантів, вчинених на території Херсонської області, встановлено загибель двох хлопців віком 13 та 17 років.

31 грудня внаслідок ракетної атаки ворога на м. Запоріжжя отримала поранення 14-річна дівчинка.

Також 31 грудня через артобстріл м. Херсон отримали поранення двоє дітей віком 12 та 13 років.

30 грудня внаслідок артобстрілу військами РФ с. Дальнє Донецької області, отримала поранення 13-річна дівчинка.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю.