06.11.2022 18:47 Дмитро Колонєй

Продуктовий кошик подорожчає: стало відомо на скільки

Експерт спрогнозував подорожчання кошику до кінця року.



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Як повідомляє РЕДПОСТ , за словами економіста Олега Пензіна у сюжеті "Сніданку з 1+1", ми досить серйозно залежимо від імпорту. Крім того, паливно-мастильні матеріали на сьогоднішній день практично на 100% є імпортом. І ця ситуація з імпортом призводить до досить серйозної залежності цін в Україні від зростання цін на світових ринках та від динаміки падіння курсу гривні, - розповів експерт.

Імпортуються товари в Україну за курсом вище за офіційний.

І якщо у проекті бюджету наступного року уряд спрогнозував, що середньорічний офіційний курс буде 42 гривні за долар, а до кінця наступного року ми, можливо, побачимо цифру і близько 50, тому імпортери закладають валютні ризики у ціну товару. Тож імпорт ми купуємо не за курсом 36,6, а дорожче, – розповів Пензін.

Пензін розповів, що до кожного продукту включена ціна за нафтопродукт.

Зараз поїхали вгору ціни на нафтопродукти на заправках, а це лягає в абсолютно всі ціни, зокрема продовольство. Тому що у кожному шматку хліба є нафтопродукти, – додав Олег Пензін.

Таким чином, зараз вартість продовольчого кошика українця зросла більш ніж на 30%. А до кінця року може збільшитися до 38-39%.