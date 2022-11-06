У Харкові збудовано ще один оглядовий колодязь (фото)

Про це інформує КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації», фахівці підприємства у сквері «Червоний пожежний», що у Холодногірському районі, побудували оглядовий колодязь на колекторі зливової каналізації.
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