06.11.2022 18:02 Дмитро Колонєй

У Харкові збудовано ще один оглядовий колодязь (фото)

Про це інформує КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації», фахівці підприємства у сквері «Червоний пожежний», що у Холодногірському районі, побудували оглядовий колодязь на колекторі зливової каналізації.