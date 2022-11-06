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06.11.2022  18:02   Дмитро Колонєй

У Харкові збудовано ще один оглядовий колодязь (фото)

Про це інформує КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» Харкова.

Збудовано ще один оглядовий колодязь у Харкові

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації», фахівці підприємства у сквері «Червоний пожежний», що у Холодногірському районі, побудували оглядовий колодязь на колекторі зливової каналізації. 

Збудовано ще один оглядовий колодязь у Харкові

Збудовано ще один оглядовий колодязь у Харкові

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  коммунальщики, ливневка, харьков
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