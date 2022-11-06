06.11.2022 17:03 Дмитро Колонєй

Зросла вартість оформлення документів: стало відомо у якій мірі

Таке рішення прийняв Кабмін України.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на сайт Кабміну України, з 1 листопада в Україні злетіла вартість термінового оформлення внутрішнього та закордонного паспортів. Також зросте тариф на повторне оформлення та обмін посвідчення біженця.

Скільки коштуватиме оформлення документів:

Оформлення та обмін карти мігранта подорожчає з 199 грн до 399 грн;

Вартість оформлення паспорта громадянина України протягом 10 днів зросте з 252 грн до 496 грн;

Вартість оформлення та обміну проїзного документа біженця зросте з 226 грн до 452 грн;

Оформлення та обмін посвідки на тимчасове проживання подорожчає з 352 грн до 452 грн;

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон за три або сім днів подорожчає з 704 грн до 992 грн;

Оформлення та обмін посвідчення біженця, крім оформлення посвідчення біженця вперше, подорожчає з 168 грн до 336 грн.

Крім того, через шість місяців після скасування військового стану оформлення паспорта громадянина України (у формі картки), крім оформлення паспорта вперше, протягом 20 робочих днів зросте зі 126 грн до 248 грн. Тоді ж подорожчає та оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон за 20 днів – з 352 до 496 грн.