21.12.2022 20:35 Дмитро Колонєй

В сотнях будинків мешканців Харківщині появилися світло та газ

На Харківщині відновлені електропостачання та газ у селах Куп’янського, Богодухівського, Ізюмського та Лозівського районів.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ХОВА, за словами заступника начальника ХОВА Михайла Харнама, відновлювальні роботи щодня продовжуються на мережах деокупованих громад Харківщини, електропостачання повернули для майже 500 абонентів, ще 200 — підключили до газу

“На Куп’янщині триває ремонт магістралі середнього та низького тиску й підключення споживачів до мережі. 20 грудня фахівці “Харківгазу” відновили газопостачання для більш ніж 200 родин у Харківському, Ізюмському та Куп’янському районах”, — розповів Михайло Харнам.

Також в області продовжуються роботи з електрифікації населених пунктів, які постраждали внаслідок обстрілів російських окупантів.

Минулої доби бригади “Харківобленерго” працювали над відновленням електромережі у селі Циркуни Харківського району, де підключили до живлення ще 20 домоволодінь.

Відновлено електропостачання для

250 абонентів у селі Кругляківка Куп’янського району;

17 — у селі Макарове Богодухівського району;

60 — у селі Чепіль,

48 — у населеному пункті Піски Радьківські,

51 — у місті Ізюм Ізюмського району; та

45 — у селі Червоне Лозівського району.

Крім цього, доступ до електрики забезпечили ще для 40 родин у селищі Старий Салтів Чугуївського району.