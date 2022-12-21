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21.12.2022  20:35   Дмитро Колонєй

В сотнях будинків мешканців Харківщині появилися світло та газ

На Харківщині відновлені електропостачання та газ у селах Куп’янського, Богодухівського, Ізюмського та Лозівського районів.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА,  за словами заступника начальника ХОВА Михайла Харнама, відновлювальні роботи щодня продовжуються на мережах деокупованих громад Харківщини, електропостачання повернули для майже 500 абонентів, ще 200 — підключили до газу
 
“На Куп’янщині триває ремонт магістралі середнього та низького тиску й підключення споживачів до мережі. 20 грудня фахівці “Харківгазу” відновили газопостачання для більш ніж 200 родин у Харківському, Ізюмському та Куп’янському районах”, — розповів Михайло Харнам.
 
Також в області продовжуються роботи з електрифікації населених пунктів, які постраждали внаслідок обстрілів російських окупантів. 
 
Минулої доби бригади “Харківобленерго” працювали над відновленням електромережі у селі Циркуни Харківського району, де підключили до живлення ще 20 домоволодінь. 
 
Відновлено електропостачання для
  • 250 абонентів у селі Кругляківка Куп’янського району;
  • 17 — у селі Макарове Богодухівського району;
  • 60 — у селі Чепіль,
  • 48 — у населеному пункті Піски Радьківські,
  • 51 — у місті Ізюм Ізюмського району; та
  • 45 — у селі Червоне Лозівського району.  
Крім цього, доступ до електрики забезпечили ще для 40 родин у селищі Старий Салтів Чугуївського району.
 
 
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  свет, газ, харьков
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