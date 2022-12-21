21.12.2022 20:35 Дмитро Колонєй
В сотнях будинків мешканців Харківщині появилися світло та газ
На Харківщині відновлені електропостачання та газ у селах Куп’янського, Богодухівського, Ізюмського та Лозівського районів.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ХОВА, за словами заступника начальника ХОВА Михайла Харнама, відновлювальні роботи щодня продовжуються на мережах деокупованих громад Харківщини, електропостачання повернули для майже 500 абонентів, ще 200 — підключили до газу
“На Куп’янщині триває ремонт магістралі середнього та низького тиску й підключення споживачів до мережі. 20 грудня фахівці “Харківгазу” відновили газопостачання для більш ніж 200 родин у Харківському, Ізюмському та Куп’янському районах”, — розповів Михайло Харнам.
Також в області продовжуються роботи з електрифікації населених пунктів, які постраждали внаслідок обстрілів російських окупантів.
Минулої доби бригади “Харківобленерго” працювали над відновленням електромережі у селі Циркуни Харківського району, де підключили до живлення ще 20 домоволодінь.
Відновлено електропостачання для
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250 абонентів у селі Кругляківка Куп’янського району;
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17 — у селі Макарове Богодухівського району;
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60 — у селі Чепіль,
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48 — у населеному пункті Піски Радьківські,
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51 — у місті Ізюм Ізюмського району; та
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45 — у селі Червоне Лозівського району.
Крім цього, доступ до електрики забезпечили ще для 40 родин у селищі Старий Салтів Чугуївського району.
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