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21.12.2022  20:08   Дмитро Колонєй

На деокупованій території під Харковом відкрита найсучасніша ДНК-лабораторія (фото)

​​Окупанти обстрілювали місто Харківщини, убивали та катували місцевих мешканців.

Ексгумували майже тісячу тіл загиблих від окупантів у Ізюми, відкрита лабораторія ДНК. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, тимчасова окупація Ізюму, тривала з 07 березня до 10 вересня 2022 року. П'ять місяців збройні формування рф здійснювали масовані обстріли міста та його околиць з різних видів зброї, убивали та катували місцевих мешканців.
 
Ексгумували майже тісячу тіл загиблих від окупантів у Ізюми, відкрита лабораторія ДНК. Новини Харкова
 
З початку вересня поліція вже ексгумувала понад 900 тіл. Найбільша кількість вилучених тіл саме в Ізюмі. 451 тіло вилучено на місці масового захоронення. До 200 тіл знаходиться в стані їх ідентифікації.
 
Лабораторні комплекси дозволять суттєво прискорити процес ідентифікації тіл, скоротити терміни проведення ДНК-експертиз.
 
Ексгумували майже тісячу тіл загиблих від окупантів у Ізюми, відкрита лабораторія ДНК. Новини Харкова
 
В Україні була в наявності одна така лабораторія, тепер їх п’ять. Чотири вже працюють на Харківщині. Комплекси мобільні, їх можна перемістити у будь-який куточок області.  
 
Ексгумували майже тісячу тіл загиблих від окупантів у Ізюми, відкрита лабораторія ДНК. Новини Харкова
     
Керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко подякував громадському діячу та американському бізнесмену Howard Graham Buffett, який у листопаді побував на деокупованих територіях області, зокрема, в Ізюмі, за надання поліцейським Харківщини ДНК-лабораторій та 300 чипів для проведення аналізів.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, смерть, харьков, изюм
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