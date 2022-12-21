21.12.2022 20:08 Дмитро Колонєй

На деокупованій території під Харковом відкрита найсучасніша ДНК-лабораторія (фото)

​​Окупанти обстрілювали місто Харківщини, убивали та катували місцевих мешканців.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, тимчасова окупація Ізюму, тривала з 07 березня до 10 вересня 2022 року. П'ять місяців збройні формування рф здійснювали масовані обстріли міста та його околиць з різних видів зброї, убивали та катували місцевих мешканців.

З початку вересня поліція вже ексгумувала понад 900 тіл. Найбільша кількість вилучених тіл саме в Ізюмі. 451 тіло вилучено на місці масового захоронення. До 200 тіл знаходиться в стані їх ідентифікації.

Лабораторні комплекси дозволять суттєво прискорити процес ідентифікації тіл, скоротити терміни проведення ДНК-експертиз.

В Україні була в наявності одна така лабораторія, тепер їх п’ять. Чотири вже працюють на Харківщині. Комплекси мобільні, їх можна перемістити у будь-який куточок області.

Керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко подякував громадському діячу та американському бізнесмену Howard Graham Buffett, який у листопаді побував на деокупованих територіях області, зокрема, в Ізюмі, за надання поліцейським Харківщини ДНК-лабораторій та 300 чипів для проведення аналізів.