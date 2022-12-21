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21.12.2022  19:39   Дмитро Колонєй

Харківська міська влада соціально захистила ще майже вісім десятків дітей

Таке рішення прийняв Виконавчий комітет Харківської міської ради.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, Виконавчий комітет Харківської міської ради ухвалив рішення стосовно соціально-правового захисту 77 дітей:
 
  • 18 дітям надали статус дітей, позбавлених батьківського піклування, і
  • 10 дітям - статус дитини-сироти.
  • 16 дітей передали під опіку родичів. 
 
Крім того, було ухвалене рішення щодо захисту житлових і майнових прав 26-ти та особистих прав семи дітей. Працівники служб у справах дітей забезпечують постійний правовий захист та надають всебічну допомогу своїм підопічним.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  дети, социальная защита, харьков
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