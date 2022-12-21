Окупанти обстріляли 16 населених пунктів Харківщини

В этот день

Гороскоп на 21 грудня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Прислухайтеся до чужих висловів та порад – сьогодні вони можуть виявитися корисними. Переговори про гроші можуть дати більше очікуваного.

Прогноз погоди у Харкові на 21 грудня Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Вночі йтиме сніг, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися.