    
Главная Новини Харкова Армія Окупанти обстріляли 16 населених пунктів Харківщини
21.12.2022  19:00   Дмитро Колонєй

Окупанти обстріляли 16 населених пунктів Харківщини

Оперативна інформація станом на вечір 21 грудня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.


Генштаб ЗСУ
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на Генштаб України, протягом доби противник завдав 3 ракетні удари та авіаційний удар по цивільних  об’єктах та понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
  • На Слобожанському напрямку обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено, але з танковів, мінометів та артилерії були обстріляні райони населених пунктів Червона Зоря, Козача Лопань, Веселе, Варварівка, Стариця, Вовчанськ, Вільча, Черняків, Чугунівка і Амбарне Харківської області. 
  • На Куп’янському напрямку противник й надалі намагається покращити тактичне положення. Та на цьому напрямку зафіксовано вогневе ураження по районах населених пунктів Новомлинськ, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне і Берестове на Харківщині.
Нагадаємо, раніше ми писали, що окупанти обстрілювали Харківщину та застосували ударний БПЛА.
 
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.12 Надзвичайні події На деокупованій території під Харковом відкрита найсучасніша ДНК-лабораторія (фото) 21.12 Надзвичайні події У Харківській області на міні підірвався тракторист 21.12 Армія Десятки загибилих: окупанти вбивають друг друга (відео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 