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21.12.2022  18:11   Дмитро Колонєй

Розшукуються два чоловіка та жінка, які змовилися з окупантами та відбирали майно у мешканців Харківщини

Триває спеціальне досудове розслідування у відношенні трьох колаборантів на Харківщині.

Розшукуються два чоловіка та жінка, які змовилися з окупантамиі, відбирали майно у людей, а потім втекли. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції та Харківську прокуратуру, два чоловіки та жінка під час окупації населеного пункту вступили у злочинну змову з представниками окупаційних військ та добровільно обійняли посади у незаконному правоохоронному органі «Територіальний відділ міліції смт Козача Лопань».
  •     33-річний чоловік добровільно обійняв посаду тимчасово виконуючого обов’язки начальника відділу міліції, кілька місяців поспіль допомагав окупантам, разом з якими вилучав у місцевих мешканців особисте майно та передавав його окупаційній адміністрації. 
    У листопаді йому заочно повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність)  та ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. 
 
Розшукуються два чоловіка та жінка, які змовилися з окупантамиі, відбирали майно у людей, а потім втекли. Новини Харкова
  •     Під час окупації смт Козача Лопань 41-річний чоловік та 36-річна жінка також вступили в злочинну змову з представниками окупаційних військ. Вони проголосили себе тимчасово виконуючими обов’язки дільничних інспекторів в незаконно створеному правоохоронному органі.
   У вересні порушникам заочно повідомили про підозру у скоєнні злочину за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. 
 
Розшукуються два чоловіка та жінка, які змовилися з окупантамиі, відбирали майно у людей, а потім втекли. Новини Харкова
 
   Після звільнення населеного пункту українськими військовими троє підозрюваних втекли за межі держави. Наразі вони оголошені у розшук. Досудове розслідування триває. 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции, Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  предательство, харьков
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