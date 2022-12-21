21.12.2022 18:11 Дмитро Колонєй

Розшукуються два чоловіка та жінка, які змовилися з окупантами та відбирали майно у мешканців Харківщини

Триває спеціальне досудове розслідування у відношенні трьох колаборантів на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіці ї та Харківську прокуратуру , два чоловіки та жінка під час окупації населеного пункту вступили у злочинну змову з представниками окупаційних військ та добровільно обійняли посади у незаконному правоохоронному органі «Територіальний відділ міліції смт Козача Лопань».

33-річний чоловік добровільно обійняв посаду тимчасово виконуючого обов’язки начальника відділу міліції, кілька місяців поспіль допомагав окупантам, разом з якими вилучав у місцевих мешканців особисте майно та передавав його окупаційній адміністрації.

У листопаді йому заочно повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.

Під час окупації смт Козача Лопань 41-річний чоловік та 36-річна жінка також вступили в злочинну змову з представниками окупаційних військ. Вони проголосили себе тимчасово виконуючими обов’язки дільничних інспекторів в незаконно створеному правоохоронному органі.

У вересні порушникам заочно повідомили про підозру у скоєнні злочину за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Після звільнення населеного пункту українськими військовими троє підозрюваних втекли за межі держави. Наразі вони оголошені у розшук. Досудове розслідування триває.

Источник: ГУ Нацполиции, Харківська обласна прокуратура

харьков Тэги: предательство