21.12.2022 17:49 Дмитрий Колоней

У Харкові визначилися дипломанти традиційного музичного фестивалю (фото)

Пройшов онлайн XVIII Відкритий фестиваль світової музики імені М. Д. Леонтовича у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міскраду, XVIII Відкритий фестиваль світової музики імені М. Д. Леонтовича відбувся в онлайні у школі мистецтв №4 Харкова, у якому взяли участь понад сто учнів мистецьких шкіл Харкова та області, а також представники міст Костянтинівка та Кривий Ріг.

Оцінювало виступи юних інструменталістів, вокалістів та композиторів журі, до складу якого увійшли завідувачі кафедр та викладачі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського, викладачі Харківського музичного фахового коледжу імені Б. М. Лятошинського.

Незважаючи на те, що фестиваль проводився дистанційно, журі відзначило високий рівень підготовки учасників та якісну роботу їхніх наставників. У підсумку звання лауреатів фестивалю отримали 65 учасників, а дипломантами стали 36 учнів.