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05.12.2022  18:46   Дмитро Колонєй

Юні харківські митці стали лауреатами онлайн-конкурсу

Творче змагання було присвячено відомій харківській постаті.


Фотографія з відкритих джерел
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди Харківський художній музей проводив конкурс, на участь у якому надійшло 300 робіт, яких майже 80 - від учнів ДХШ №1 ім. І.Ю. Рєпіна.   
 

Лауреатами конкурсу стали: 

 

середня  вікова група: 

 
  • Кайдалова Ангеліна, 11 р., викл. Близнюкова А.Г.,  
  • Несміян Софія, 11 р., викл. Близнюкова А.Г., 
  • Хіра Даршан, 10 р., викл. Близнюкова А.Г., . 
  • Винокурова Валерія 12 р., викл. Безрук І.О.,  
  • Єрьоміна Валерія, 12 р., викл. Безрук І.О.,  
  • Козирева Марія, 12 р., викл. Безрук І.О., 
  • Муратова Мілана, 9 р., викл. Безрук І.О,  
  • Явдак Іван, 11 р.,викл. Крапива О.В. 
 

старша вікова група: 

 
  • Жданова Лілія, 14 р., викл. Чернуха Ю. Ф.,  
  • Романов Єгор, 13 р., викл.Рута О. В. 
 

декоративно-прикладне мистецтво: 

  
  • Варганова Катерина, 14 р.,
  • Заїдова Лейла, 12 р., викл. Денисенко Н.С.

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  победитель, конкурс, харьков
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