05.12.2022 18:46 Дмитро Колонєй
Юні харківські митці стали лауреатами онлайн-конкурсу
Творче змагання було присвячено відомій харківській постаті.
Фотографія з відкритих джерел
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Міськраду, до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди Харківський художній музей проводив конкурс, на участь у якому надійшло 300 робіт, яких майже 80 - від учнів ДХШ №1 ім. І.Ю. Рєпіна.
Лауреатами конкурсу стали:
середня вікова група:
-
Кайдалова Ангеліна, 11 р., викл. Близнюкова А.Г.,
-
Несміян Софія, 11 р., викл. Близнюкова А.Г.,
-
Хіра Даршан, 10 р., викл. Близнюкова А.Г., .
-
Винокурова Валерія 12 р., викл. Безрук І.О.,
-
Єрьоміна Валерія, 12 р., викл. Безрук І.О.,
-
Козирева Марія, 12 р., викл. Безрук І.О.,
-
Муратова Мілана, 9 р., викл. Безрук І.О,
-
Явдак Іван, 11 р.,викл. Крапива О.В.
старша вікова група:
-
Жданова Лілія, 14 р., викл. Чернуха Ю. Ф.,
-
Романов Єгор, 13 р., викл.Рута О. В.
декоративно-прикладне мистецтво:
-
Варганова Катерина, 14 р.,
-
Заїдова Лейла, 12 р., викл. Денисенко Н.С.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0