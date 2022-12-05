05.12.2022 19:23 Дмитро Колонєй

Ворог з танків, мінометів та артилерії обстріляв 16 населених пунктів Харківщини

Оперативна інформація станом на вечір 5 грудня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.



Генштаб ЗСУ

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ, протягом поточної доби російські окупанти завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі на всій території України.

На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Ворожих обстрілів з мінометів і ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Бугруватка, Гатище, Бочкове, Мала Вовча, Чугунівка, Бологівка та Дворічна Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії по районах населених пунктів Вишневе, Лиман Перший, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне Харківської області;

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 2 пункти управління, 8 районів зосередження особового складу та ще один важливий об’єкт противника.