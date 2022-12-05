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05.12.2022  19:23   Дмитро Колонєй

Ворог з танків, мінометів та артилерії обстріляв 16 населених пунктів Харківщини

Оперативна інформація станом на вечір 5 грудня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.


Генштаб ЗСУ
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ,  протягом поточної доби російські окупанти завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі на всій території України.  
 
  • На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Ворожих обстрілів з мінометів і ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Бугруватка, Гатище, Бочкове, Мала Вовча, Чугунівка, Бологівка та Дворічна Харківської області. 
  • На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії по районах населених пунктів Вишневе, Лиман Перший, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне Харківської області;
 
Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.
 
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 2 пункти управління, 8 районів зосередження особового складу та ще один важливий об’єкт противника.
 
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Харківській області змінили тривалість комендантської години.
 

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
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