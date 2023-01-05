05.01.2023 18:00 Дмитро Колонєй

Дівчинка з Харкова перемогла у Всеукраїнській благодійній акції

Послання школярки з Харкова визнане кращим під час акції «Новорічна листівка на передову».

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, листівка учениці 6-А класу Харківської середньої школи №84 Карини Резнікової перемогла у Всеукраїнській доброчинній акції «Новорічна листівка на передову», яку провів Український державний центр національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді за сприяння Міністерства освіти і науки України у грудні 2022 року.

Учасники підготували патріотичну вітальну листівку, якою висловили свої почуття поваги і вдячності українським воїнам за мужність та оборону нашої країни.

Листівку з малюнком Карини Резнікової та новорічними побажаннями від освітян району захисникам передала вчитель української мови та літератури Харківського ліцею №183 Любов Дзюбенко, яка з перших днів воєнної навали захищає свободу і незалежність України зі зброєю в руках та отримала Подяку міського голови під час зустрічі мера з освітянами.