21.12.2022 17:30 Віталій Хінєвіч

У Салтівському районі інтенсивно відновлюють внутрішньобудинкові системи

Ремонтники підрозділу докладають усіх необхідних зусиль та навичок.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що бригади Салтівського району управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Комплексу «Харківводовідведення» КП «Харківводоканал» щодня виконують понад 150 заявок, що надходять від харків'ян.

Як повідомив сьогодні, 21 грудня, майстер ділянки Салтівського району Ірина Решетилова, ремонтники підрозділу докладають усіх необхідних зусиль та навичок для того, щоб харків'яни, які проживають в одному з найбільш постраждалих від ворожої агресії районів міста, були з водою та налагодженим водовідведенням.

«Салтівчани повертаються до своїх квартир і просять нас відновити зруйновані внутрішньобудинкові комунікації в будинках. Щодня усуваємо понад 100 дрібних пошкоджень на внутрішньобудинкових мережах та вводах, чистимо каналізаційні колодязі, міняємо запірну арматуру. Обов'язково беремо в роботу і масштабні реконструкції у будівлях, де системи були розморожені та значно пошкоджені. Зокрема, у будинку на вул. Світлій замінили 10 м мереж водовідведення та введення, по пр. Тракторобудівників відновили випуск, по вул. Валентинівській переклали 12 м систем водопостачання», - наголосила Ірина Решетилова.

За її словами, з настанням холодної погоди ремонтники управління отримують все більше заявок на прочистку каналізаційних колодязів та випусків, наприклад, сьогодні завершують обробку водовідведення на Салтівськрму шосе. Майстер ділянки просить харків'ян дбайливіше ставитися до експлуатації системи стоків у своїх квартирах і не перетворювати санвузли на сміттєві баки.

Нагадаємо, харківські комунальники прибирають сніг та стежать за чистотою.