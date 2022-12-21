21.12.2022 12:30 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники прибирають сніг та стежать за чистотою

Робітники КП «Харківблагоустрій» продовжують виконувати сезонні роботи та дбають про чистоту у місті.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що наразі 1,9 тис. двірників очищують від снігу 7 098 прибудинкових територій багатоквартирних будинків, урни та контейнерні майданчики. За минулий тиждень працівники підприємства подрібнили 185 куб. м гілок та обрізали 507 дерев, завезли піщано-сольову суміш для посипання доріжок від ожеледі.

В свою чергу, бригади КП «Шляхрембуд» приводять до ладу проїжджу частину та тротуари міста Харкова.

Як повідомили на підприємстві, на дорогах міста працюють 125 робітників та 69 одиниць спецтехніки.

Для запобігання утворення ожеледиці на проїжджій частині вулично-дорожньої мережі за попередню добу було використано 341,5 т солі та 224,5 куб. м піщано-сольової суміші.