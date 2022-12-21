У двох районах Харкова відключать воду: подробиці та адреси

У четвер, 22 грудня, у частині Новобаварського та Холодногірського районів міста Харькова проведуть планово-попереджувальні роботи.
Про це повідомили у КП «Харківводоканал», передає РЕДПОСТ.
Відключення води пов'язане з проведенням ремонтних робіт на водоводі D=800 мм по вулиці Полтавський Шлях, зауважили на підприємстві.
Тимчасово 22 грудня, з 10:00 до 24:00 буде припинено водопостачання частини абонентів Новобаварського та Холодногірського районів.
На час проведення ремонтних робіт підвезення води здійснюватиметься автоцистернами КП «Харківводоканал».
Водопостачальник приносить вибачення за тимчасові незручності.
Список адрес, де буде відключена вода, дивиться тут.
Телефон для довідок: 15-33.
Нагадаємо, частину Холодногірського та Шевченківського районів Харкова буде знеструмлено у четвер, 22 грудня.
Комментариев: 0
Прислухайтеся до чужих висловів та порад – сьогодні вони можуть виявитися корисними. Переговори про гроші можуть дати більше очікуваного.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Вночі йтиме сніг, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися.
День зимового сонцестояння – найкоротший день року з найдовшою ніччю – цього року день припадає на 21 грудня.
влажность:
давление:
ветер: