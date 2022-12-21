21.12.2022 12:03 Рита Парфенова

У двох районах Харкова відключать воду: подробиці та адреси

У четвер, 22 грудня, у частині Новобаварського та Холодногірського районів міста Харькова проведуть планово-попереджувальні роботи.



vodokanal.kharkov.ua

Про це повідомили у КП «Харківводоканал», передає РЕДПОСТ.

Відключення води пов'язане з проведенням ремонтних робіт на водоводі D=800 мм по вулиці Полтавський Шлях, зауважили на підприємстві.

Тимчасово 22 грудня, з 10:00 до 24:00 буде припинено водопостачання частини абонентів Новобаварського та Холодногірського районів.



На час проведення ремонтних робіт підвезення води здійснюватиметься автоцистернами КП «Харківводоканал».



Водопостачальник приносить вибачення за тимчасові незручності.



Список адрес, де буде відключена вода, дивиться тут.



Телефон для довідок: 15-33.

Нагадаємо, частину Холодногірського та Шевченківського районів Харкова буде знеструмлено у четвер, 22 грудня.