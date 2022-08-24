24.08.2022 20:00 Дмитро Колонєй
Тимчасово не буде води у двох районах Харкова: де саме
Про це інформує КП «Харківводоканал».
Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланнм на КП «Харківводоканал», у частині Новобаварського та Холодногірського районів тимчасово не буде води з 10:00 до 20:00 25 серпня.
Це пов'язано з пошкодженням на водоводі на вул. Полтавський Шлях.
Води тимчасово не буде у частині Новобаварського району, що обмежена:
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вул. Полтавський Шлях,
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залізничним полотном,
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вул. Виконкомівською,
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вул. Баварською,
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пров. Миколи Алексіна,
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пр. Любові Малої,
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пров. Ржевським,
-
бул. Профспілковим,
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вул. Грушевського,
-
Григорівським шосе,
-
залізничним полотном до вул. Полтавський Шлях.
Постачання води також буде припинене у частині Холодногірського району, обмеженій
-
вул. Полтавський Шлях,
-
територією заводу «Харпластмас»,
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вул. Золочівською,
-
вул. Башкирською,
-
вул. Ігоря Муратова,
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проїздом Табірним,
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Окружною дорогою,
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вул. Новий Побут,
-
залізничним полотном до вул. Полтавський Шлях.
Телефон для довідок: 15-33.
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