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24.08.2022  20:00   Дмитро Колонєй

Тимчасово не буде води у двох районах Харкова: де саме

Про це інформує КП «Харківводоканал».


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланнм на  КП «Харківводоканал», у частині Новобаварського та Холодногірського районів тимчасово не буде води з 10:00 до 20:00 25 серпня. 
 
Це пов'язано з пошкодженням на водоводі на вул. Полтавський Шлях. 

Води тимчасово не буде у частині Новобаварського району, що обмежена:

  • вул. Полтавський Шлях,
  • залізничним полотном,
  • вул. Виконкомівською,
  • вул. Баварською,
  • пров. Миколи Алексіна,
  • пр. Любові Малої,
  • пров. Ржевським,
  • бул. Профспілковим,
  • вул. Грушевського,
  • Григорівським шосе,
  • залізничним полотном до вул. Полтавський Шлях. 

Постачання води також буде припинене у частині Холодногірського району, обмеженій

  • вул. Полтавський Шлях,
  • територією заводу «Харпластмас»,
  • вул. Золочівською,
  • вул. Башкирською,
  • вул. Ігоря Муратова,
  • проїздом Табірним,
  • Окружною дорогою,
  • вул. Новий Побут,
  • залізничним полотном до вул. Полтавський Шлях. 
Телефон для довідок: 15-33.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  вода, отключение, харьков
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