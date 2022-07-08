На Салтовке отключили воду: подробности

В пятницу, 8 июля, на Салтовском шоссе коммунальное предприятие «Харьковводоканал» проводит ремонтные работы на водоводе
Как сообщили РЕДПОСТ на предприятии, в связи с повреждением на водоводе D=1200 мм по Салтовскому шоссе будет остановлена насосная станция 27А.
В связи с этим 8 июля с 10:00 до 20:00 будет прекращено водоснабжение части Салтовского жилого массива, ограниченного:
Телефон для справок: 15-33.
Напомним, в Харькове проводятся плановые отключения воды в рамках подготовки сетей к работе в осенне-зимний период. Так, 7 июля, водоснабжение временно отсутствовало в части домов Киевскогом района.
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