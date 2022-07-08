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08.07.2022  10:07   Рита Парфенова

На Салтовке отключили воду: подробности

В пятницу, 8 июля, на Салтовском шоссе коммунальное предприятие «Харьковводоканал» проводит ремонтные работы на водоводе

на Салтовском шоссе проведут ремонтные работы на водоводе

Как сообщили РЕДПОСТ на предприятии, в связи с повреждением на водоводе D=1200 мм по Салтовскому шоссе будет остановлена насосная станция 27А.

В связи с этим 8 июля с 10:00 до 20:00 будет прекращено водоснабжение части Салтовского жилого массива, ограниченного:

  • Салтовским шоссе,
  • пр. Тракторостроителей,
  • ул. Владислава Зубенко,
  • ул. Краснодарской,
  • ул. Солнечной,
  • Салтовским шоссе,
  • ул. Гарибальди,
  • ул. Светлой,
  • ул. Бучмы,
  • ул.  Гвардейцев Широнинцев,
  • микрорайоном Северный 5.

Телефон для справок: 15-33.

Напомним, в Харькове проводятся плановые отключения воды в рамках подготовки сетей к работе в осенне-зимний период. Так, 7 июля, водоснабжение временно отсутствовало в части домов Киевскогом района.

Источник:   КП Харьковводоканал
 Тэги:  вода, отключение, харьков
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