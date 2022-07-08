08.07.2022 10:07 Рита Парфенова

На Салтовке отключили воду: подробности

В пятницу, 8 июля, на Салтовском шоссе коммунальное предприятие «Харьковводоканал» проводит ремонтные работы на водоводе

Как сообщили РЕДПОСТ на предприятии, в связи с повреждением на водоводе D=1200 мм по Салтовскому шоссе будет остановлена насосная станция 27А.

В связи с этим 8 июля с 10:00 до 20:00 будет прекращено водоснабжение части Салтовского жилого массива, ограниченного:

Салтовским шоссе,

пр. Тракторостроителей,

ул. Владислава Зубенко,

ул. Краснодарской,

ул. Солнечной,

Салтовским шоссе,

ул. Гарибальди,

ул. Светлой,

ул. Бучмы,

ул. Гвардейцев Широнинцев,

микрорайоном Северный 5.

Телефон для справок: 15-33.



Напомним, в Харькове проводятся плановые отключения воды в рамках подготовки сетей к работе в осенне-зимний период. Так, 7 июля, водоснабжение временно отсутствовало в части домов Киевскогом района.