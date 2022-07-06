06.07.2022 12:15 Виталий Хиневич

Часть жителей Киевского района временно останутся без воды

В Харькове будут проходить планово-предупредительные работы.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Сообщается, что 7 июля, в Киевском районе будут проходить планово-предупредительные работы в рамках подготовки сетей к осенне-зимнему периоду.

В связи с чем с 08.00 до 20.00 будет прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Сумской, территорией ипподрома;

ул. Пушкинской;

пер. Цветочным;

ул. Вологодской;

въездом Вологодским;

пер. Вологодским, 1-м;

пер. Омским;

3-м въездом Челюскинцев;

2-м въездом Строительным;

Островским въездом;

спуском Веснина;

ул. Дарвина;

ул. Жен-Мироносиц.

С детальным списком адресов можно ознакомиться по ссылке.