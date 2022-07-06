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06.07.2022  12:15   Виталий Хиневич

Часть жителей Киевского района временно останутся без воды

В Харькове будут проходить планово-предупредительные работы.

Вода
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
 
Сообщается, что 7 июля, в Киевском районе будут проходить планово-предупредительные работы в рамках подготовки сетей к осенне-зимнему периоду.
 
В связи с чем с 08.00 до 20.00 будет прекращено водоснабжение по следующим адресам: 
 
  • ул. Сумской, территорией ипподрома;
  • ул. Пушкинской; 
  • пер. Цветочным;
  • ул. Вологодской;
  • въездом Вологодским; 
  • пер. Вологодским, 1-м;
  • пер. Омским; 
  • 3-м въездом Челюскинцев;
  • 2-м въездом Строительным;
  • Островским въездом;
  • спуском Веснина;
  • ул. Дарвина; 
  • ул. Жен-Мироносиц.

С детальным списком адресов можно ознакомиться по ссылке.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  жкх, харьков
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