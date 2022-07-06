06.07.2022 12:21 Рита Парфенова

Крылатая ракета россиян оставила воронку на пустыре Харькова (фото)

В ночь на 6 июля оккупанты обстреляли Слободской район Харькова.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

По данным следствия, ночью 6 июля российские военные в очередной раз обстреляли Харьков. В Слободском районе вражеская ракета упала на открытую местность недалеко от жилого массива.





При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В рамках этого расследования сотрудники полиций провели осмотр местности и собрали доказательства. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы по подследственности в Управление СБУ в Харьковской области.

Напомним, ночью оккупанты наносили ракетные удары с территории россии по трем районам Харькова.