Крылатая ракета россиян оставила воронку на пустыре Харькова (фото)

В ночь на 6 июля оккупанты обстреляли Слободской район Харькова.
По данным следствия, ночью 6 июля российские военные в очередной раз обстреляли Харьков. В Слободском районе вражеская ракета упала на открытую местность недалеко от жилого массива.
При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
В рамках этого расследования сотрудники полиций провели осмотр местности и собрали доказательства. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы по подследственности в Управление СБУ в Харьковской области.
Напомним, ночью оккупанты наносили ракетные удары с территории россии по трем районам Харькова.
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