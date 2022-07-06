06.07.2022 12:42

В Харькове восстановлено электроснабжение, пропавшее после ракетного удара

Ракетный удар обесточил часть зданий Новобаварского района Харькова.

Аварийные работы были проведены специалистами Холодногорского района электрических сетей АО "Харьковоблэнерго", передает РЕДПОСТ.

Электрические сети 130 потребителей были обесточены после ракетного удара, который в ночь на 6 июля нанесли российские оккупанты. Без света и электроэнергии остались 110 бытовых и 20 юридических потребителей района.

Ремонтные работы на месте происшествия начались с самого утра, и уже в 8:30 заживили сети первых потребителей.



"Все работы по возобновлению электроснабжения в Новобаварском районе завершены в 11:00", - отметили в облэнерго.

Напомним, в ночь на 6 июля запущенная с территории рф ракета разрушила часть здания в Новобаварском районе Харькова.