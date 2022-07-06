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06.07.2022  12:42   

В Харькове восстановлено электроснабжение, пропавшее после ракетного удара

Ракетный удар обесточил часть зданий Новобаварского района Харькова.

Новости Харькова: электроснабжение после ракетного удара восстановлено

Аварийные работы были проведены специалистами Холодногорского района электрических сетей АО "Харьковоблэнерго", передает РЕДПОСТ.

Электрические сети 130 потребителей были обесточены после ракетного удара, который в ночь на 6 июля нанесли российские оккупанты. Без света и электроэнергии остались 110 бытовых и 20 юридических потребителей района.

Новости Харькова: электроснабжение после ракетного удара восстановлено

Ремонтные работы на месте происшествия начались с самого утра, и уже в 8:30 заживили сети первых потребителей.

"Все работы по возобновлению электроснабжения в Новобаварском районе завершены в 11:00", - отметили в облэнерго.

Напомним, в ночь на 6 июля запущенная с территории рф ракета разрушила часть здания в Новобаварском районе Харькова.

Тэги:  электроснабжение, жкх, харьков
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