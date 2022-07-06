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06.07.2022  11:31   Рита Парфенова

Факт прилета ракеты в админздание Харькова расследует прокуратура

В ночь на 6 июля запущенная с территории рф ракета разрушила часть здания в Новобаварском районе Харькова.

Новости Харькова: прилет ракеты в админздание Новобаварского района

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

По данным следствия, значительное разрушение здания произошло в результате обстрела Харькова российскими военными ночью 6 июля.

При процессуальном руководстве Новобаварской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Сотрудники полиции проводят досудебное расследование. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы по подследственности в Управление СБУ в Харьковской области.

Напомним, ночью оккупанты наносили ракетные удары с территории россии по трем районам Харькова.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, агрессия россии, прокуратура
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