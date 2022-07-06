06.07.2022 11:31 Рита Парфенова

Факт прилета ракеты в админздание Харькова расследует прокуратура

В ночь на 6 июля запущенная с территории рф ракета разрушила часть здания в Новобаварском районе Харькова.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

По данным следствия, значительное разрушение здания произошло в результате обстрела Харькова российскими военными ночью 6 июля.

При процессуальном руководстве Новобаварской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Сотрудники полиции проводят досудебное расследование. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы по подследственности в Управление СБУ в Харьковской области.

Напомним, ночью оккупанты наносили ракетные удары с территории россии по трем районам Харькова.