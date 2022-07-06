06.07.2022 11:55 Виталий Хиневич

В Харьковской области произошло смертельное ДТП

ДТП произошло в городе Богодухов.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.

Сообщается, что 5 июля около 19:48 в городе Богодухов на трассе «Харьков-Ахтырка».

Предварительно установлено, что 24-летний водитель Mitsubishi Lancer, двигаясь в сторону города Богодухов, не убедился в безопасности маневра обгона, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2110 под управлением 30-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении.

В результате столкновения оба автомобиля съехали в кювет, несколько раз перевернулись и ударились об дерево.

В результате ДТП 30-летний водитель авто «ВАЗ» погиб на месте происшествия. Водитель Mitsubishi получил телесные повреждения, его доставили в харьковскую больницу.

Открыто уголовное производство согласно части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.