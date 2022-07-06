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06.07.2022  11:55   Виталий Хиневич

В Харьковской области произошло смертельное ДТП

ДТП произошло в городе Богодухов.

ДТП Харьковская область
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.
 
Сообщается, что 5 июля около 19:48 в городе Богодухов на трассе «Харьков-Ахтырка».
 
Предварительно установлено, что 24-летний водитель Mitsubishi Lancer, двигаясь в сторону города Богодухов, не убедился в безопасности маневра обгона, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2110 под управлением 30-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении.
 
В результате столкновения оба автомобиля съехали в кювет, несколько раз перевернулись и ударились об дерево.
 
В результате ДТП 30-летний водитель авто «ВАЗ» погиб на месте происшествия. Водитель Mitsubishi получил телесные повреждения, его доставили в харьковскую больницу.
 
Открыто уголовное производство согласно части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.
 
Напомним, В Харьковской области ВАЗ сбил подростков.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  криминал, харьков
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