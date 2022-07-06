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06.07.2022  11:25   Виталий Хиневич

Кейт Бланшетт выпустила документальный фильм про Харьков

Актриса стала продюсером и закадровым голосом ленты про Харьков.

Кейт Бланшетт
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Корреспондент.
 
Голливудская актриса Кейт Бланшетт вместе с экс-редактором британского Channel 4 News Беном де Пиром и режиссером Эдвардом Уоттсом создала документальную ленту о жизни Харькова во время полномасштабной российской агрессии. Документальный фильм "Ukraine: Life Under Attack: Dispatches" наполнен рассказами мирных жителей и спасателей, принявших на себя основную тяжесть российского наступления.
 
Так же показаны разрушенные объекты инфраструктуры, пожар на рынке «Барабашово», дети, вынужденные сидеть в укрытиях и жить в метро, люди, лишившиеся дома и получившие ранения.
 
Просмотреть фильм можно на сайте телеканала или на фан-сайте актрисы.
 
Напомним, показ фильма "Будинок "Слово". Нескінченний роман" прошел в Харькове.
 
Источник:   Корреспондент
 Тэги:  кино, харьков
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