06.07.2022 11:25 Виталий Хиневич

Кейт Бланшетт выпустила документальный фильм про Харьков

Актриса стала продюсером и закадровым голосом ленты про Харьков.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Корреспондент.

Голливудская актриса Кейт Бланшетт вместе с экс-редактором британского Channel 4 News Беном де Пиром и режиссером Эдвардом Уоттсом создала документальную ленту о жизни Харькова во время полномасштабной российской агрессии. Документальный фильм "Ukraine: Life Under Attack: Dispatches" наполнен рассказами мирных жителей и спасателей, принявших на себя основную тяжесть российского наступления.

Так же показаны разрушенные объекты инфраструктуры, пожар на рынке «Барабашово», дети, вынужденные сидеть в укрытиях и жить в метро, люди, лишившиеся дома и получившие ранения.

Просмотреть фильм можно на сайте телеканала или на фан-сайте актрисы.