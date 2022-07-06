06.07.2022 10:59 Рита Парфенова

Ракетный удар разрушил вуз на Салтовке: есть погибший (фото)

Во время ракетного обстрела учебного заведения в Киевском районе Харькова погиб мужчина.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Ракетный прилет в здание вуза в произошел 6 июля около 1 часа ночи, когда военные страны-агрессора обстреляли Киевский район Харькова. Здание получило значитеные разрушения. Погиб 40-летний сторож.





При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).





Правоохранители провели осмотр места происшествия. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы по подследственности в Управление СБУ в Харьковской области.

Напомним, ночью оккупанты наносили ракетные удары из территории россии по Новобаварскому, Киевскому и Основянскому районам Харькова.