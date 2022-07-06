06.07.2022 09:14 Рита Парфенова

Ракетный обстрел Харькова после полуночи 6 июля: куда были прилеты (фото)

Ночью оккупанты наносили ракетные удары из территории россии по Новобаварскому, Киевскому и Основянскому районам Харькова.



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Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 5 июля, передает РЕДПОСТ.



Ракетные обстрелы Харкова произошли в районе с полуночи до часа ночи 6 июля.

В Основянском районе россияне попали по открытой территории.

В Новобаварском в результате рилета ракеты повреждено административное здание, разрушена часть помещения.



В Киевском районе из-за ракетного удара фактически уничтожено помещение высшего учебного заведения.





По области в течение суток оккупанты обстреливали Изюмский, Харьковский, Чугуевский, Богодуховский районы. Горели жилые дома, открытые территории, поле с пшеницей.



За сутки по области пострадали три человека: в Печенегах Чугуевского района ранения получили ребенок 1 год и 11 месяцев и мужчина 64 лет. Без госпитализации. Мужчина 50 лет госпитализирован из Гусаровки.

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной 9 пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.

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