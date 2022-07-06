    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Ракетный обстрел Харькова после полуночи 6 июля: куда были прилеты (фото)
06.07.2022  09:14   Рита Парфенова

Ракетный обстрел Харькова после полуночи 6 июля: куда были прилеты (фото)

Ночью оккупанты наносили ракетные удары из территории россии по Новобаварскому, Киевскому и Основянскому районам Харькова.


t.me

Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 5 июля, передает РЕДПОСТ.

Ракетные обстрелы Харкова произошли в районе с полуночи до часа ночи 6 июля.

В Основянском районе россияне попали по открытой территории.

В Новобаварском в результате рилета ракеты повреждено административное здание, разрушена часть помещения.

В Киевском районе из-за ракетного удара фактически уничтожено помещение высшего учебного заведения.

В Киевском районе Харькова из-за ракетного удара уничтожено помещение высшего учебного заведения

По области в течение суток оккупанты обстреливали Изюмский, Харьковский, Чугуевский, Богодуховский районы. Горели жилые дома, открытые территории, поле с пшеницей.

За сутки по области пострадали три человека: в Печенегах Чугуевского района ранения получили ребенок 1 год и 11 месяцев и мужчина 64 лет. Без госпитализации. Мужчина 50 лет госпитализирован из Гусаровки.

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной 9 пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.

Читайте также:

Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, агрессия россии, хова
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.07 Криминал и происшествия Крылатая ракета россиян оставила воронку на пустыре Харькова (фото) 06.07 Криминал и происшествия Факт прилета ракеты в админздание Харькова расследует прокуратура 06.07 Криминал и происшествия Ракетный удар разрушил вуз на Салтовке: есть погибший (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 