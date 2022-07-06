06.07.2022 08:50 Рита Парфенова

В результате обстрелов в Харькове за сутки произошло три пожара, - ГСЧС

Вражеские обстрелы стали причиной 9 пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 8.00 6 июля.

Три пожара, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Харькове: по одному в Немышлянском, Новобаварском и Киевском районах города. Шесть раз на ликвидацию последствий прилетов пожарные выезжали в область: три пожара произошли в Харьковском районе, два - в Изюмском и один - в Богодуховском. Горели трава, поле пшеницы, учебное заведение, жилые и административные дома.



Вечером спасатели привлекались на тушение пожара в Изюмском районе, возле пгт. Андреевка горело поле пшеницы на площади 500 кв. Событие произошло в результате вражеских обстрелов. Десять спасателей на двух спецмашинах ликвидировали возгорание в течение часа.





В 23:21 в результате обстрелов города Дергачи Харьковского района вспыхнул двухэтажный жилой дом, гараж и 3 автомобиля. К месту вызова выехали 2 отделения на автоцистернах. Площадь пожара составила 200 кв. В 00:02 пожар удалось ликвидировать.



Всего за сутки с 5 по 6 июля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 26 оперативных выездов, из которых:

19 - на ликвидацию пожаров (9 вызванных обстрелами и 10 по другим причинам);

2 - для проведения аварийно-спасательных работ;

4 – для оказания помощи населению;

1 – другие выезды.

Пиротехники ГСЧС ликвидировали 9 неразорвавшихся вражеских боеприпасов.

Напомним, российские ракеты прилетели в лицей и профтехучилище на Салтовке.